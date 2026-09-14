Ouganda : dernier hommage au roi Oyo sur fond de crise de succession

L’Ouganda a rendu, samedi, un dernier hommage au roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, décédé le 27 août dernier aux États-Unis, où il suivait un traitement contre le cancer. Il avait 34 ans.

Proches, responsables gouvernementaux et citoyens lambda ont assisté aux funérailles du souverain, couronné à l’âge de 3 ans en 1995, après le décès de son père, devenant à l’époque le plus jeune monarque au monde. La cérémonie s'est déroulée eu lieu à Fort Portal, dans l’ouest de l’Ouganda, sur fond de querelle de succession.

''Les hommes et les femmes du clan Babiito se sont réunis sous le Musuuga, se sont assis et se sont mis d’accord sur un point : ils ont élu le roi. Je tiens à annoncer que ce roi est Edward Rukidi Nyabongo Ier''; a annoncé Charles Kamurasi, chef du clan Babiito.

Mais à peine désigné, Edward Rukidi Nyabongo Ier, cousin du défunt roi, est déjà contesté. La famille invoque un testament dans lequel le roi Oyo aurait désigné son fils comme héritier du trône. Les autorités ougandaises ont appelé le royaume à l’unité.

''Lorsque la question du nouveau roi des Batooro sera réglée, nous serons heureux de travailler avec le roi comme nous l’avons fait avec Son Altesse Oyo. J’appelle les Batooro à recourir à des moyens pacifiques et légaux pour résoudre cette affaire et à rechercher une unité maximale plutôt que la division'', a déclaré Thomas Tayebwa, vice-président du Parlement.

Entre le fils et le cousin, le royaume est divisé. Mais le journaliste, porté au pinacle par le chef du clan royal des Babiito dont sont issus les rois de Tooro, semble avoir le vent en poupe.

''[En matière de] succession, je pense qu’il est juste que ce soit votre propre fils biologique qui succède, mais dans ce cas précis, je constate qu’il y a une certaine hésitation. Ils hésitent quant au choix du successeur. Je pense que c’est pour cela qu’ils ont pris cette autre décision. Donc, dans ce cas précis, cela ne me pose aucun problème'', explique Kiiza Rogers Jimmy, membre de la tribu des Batooro.

Le roi Oyo était le 13e monarque du royaume de Tooro, fondé il y a plus de 200 ans et régnant sur plus de deux millions de personnes. Il a été inhumé samedi dans les tombes royales de Karambi, dans la ville de Fort Portal, à l’ouest de l’Ouganda.