L'Afrique oeuvre pour l'adoption d'une carte du monde reflétant sa taille réelle

Mandaté par l’Union Africaine, le Togo lance une requête aux États membres des Nations unies pour l’adoption d'une carte du monde qui reflète plus fidèlement la taille réelle de l'Afrique et par conséquent l’abandon de la projection de Mercator, datant du XVIe siècle.

La campagne intitulée “Corrigez la carte” vise à mettre fin à l'utilisation de la carte de Mercator par les gouvernements et les organisations internationales.

Très décriée, la projection de Mercator reflète une image de la terre, bien loin de la réalité. Elle fait par exemple apparaître le Groenland aussi grand que l'Afrique alors qu'en réalité le continent est environ 14 fois plus grand. Ce qui renforce la perception de la marginalité de l'Afrique malgré sa taille et sa population considérables.

Créée par le cartographe Gérard Mercator à des fins de navigation, la projection de Mercator déforme les tailles des continents, agrandissant les zones proches des pôles comme l'Amérique du Nord et le Groenland tout en réduisant l'Afrique et l'Amérique du Sud.

La campagne, menée par les groupes de défense Africa No Filter et Speak Up Africa, appelle à l'adoption de la projection Equal Earth de 2018, qui tente de refléter la taille réelle des pays.