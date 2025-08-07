OIM : 250 migrants éthiopiens secourus au large du Yémen

Au Yémen, 250 migrants éthiopiens ont été secourus après une semaine d’enfer en mer.

Parti de Bossaso, en Somalie, leur bateau devait rejoindre les côtes yéménites en 24 heures. Mais une panne de moteur les a laissés dériver pendant sept jours, sans eau ni nourriture. Parmi eux, 155 hommes, 95 femmes, et 82 enfants. Sept personnes sont mortes de faim et de soif au cours du trajet. L’OIM, l’Organisation internationale pour les migrations, est intervenue à leur arrivée dans le sud du Yémen, dans la région d’Arqah.

Ses équipes ont apporté une aide d’urgence : soins médicaux, nourriture et eau potable. Plusieurs survivants ont été hospitalisés, leur état est désormais stable. Ce drame survient quelques jours seulement après un autre naufrage meurtrier dans la région. L’OIM tire la sonnette d’alarme : les tragédies se multiplient sur la route migratoire orientale. L’organisation appelle à des actions concrètes : des voies de migration sûres, une meilleure protection des migrants, et un renforcement des opérations de recherche et de sauvetage.