Yemen : ouverture d'une enquête sur la frappe US du 28 avril

Une frappe aérienne américaine menée sur une prison gérée par les rebelles houthis du Yémen, qui a tué plus de 60 migrants africains détenus, devrait faire l'objet d'une enquête en tant que crime de guerre possible, ont déclaré des militants mercredi. Cette demande d'Amnesty International relance l'examen de la frappe du 28 avril dans la province de Saada, au Yémen.

« L'attaque américaine contre le centre de détention pour migrants à Saada, dans le nord-ouest du Yémen, constitue une attaque aveugle et devrait faire l'objet d'une enquête pour crime de guerre. Les recherches ont également révélé que les Houthis ont soumis bon nombre de ces personnes à des conditions de détention abusives et qu'après une frappe aérienne à proximité, quelques minutes avant les frappes américaines sur le centre de détention pour migrants, les personnes détenues dans ce centre se sont rendues à la porte et ont crié aux gardes de les laisser sortir. Au lieu de les laisser sortir, les gardes houthis ont tiré des coups de semonce en l'air, puis, presque immédiatement après, les frappes aériennes américaines ont touché le centre de détention. », a déclaré Kristine Beckerle, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International.

Cette attaque s'inscrit dans le cadre d'une intense campagne de frappes aériennes menée par le président américain Donald Trump contre les rebelles qui perturbent le transport maritime dans le corridor de la mer Rouge, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

« L'une des choses qui a été relativement dévastatrice, c'est que, encore une fois, vous parlez de personnes qui ont quitté l'Éthiopie et se sont rendues au Yémen parce qu'elles essayaient de rejoindre le Golfe. Et puis certaines, et beaucoup d'entre elles, parce qu'elles voulaient envoyer de l'argent à leur famille. Et maintenant, beaucoup d'entre elles doivent demander à leur famille de leur envoyer de l'argent au Yémen pour faire face aux conséquences de leurs blessures. », a indiqué Kristine Beckerle.

Le commandement central de l'armée américaine n'a pas encore donné d'explication sur la frappe de la prison, qui avait déjà été touchée par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite luttant également contre les Houthis et qui était connue pour détenir des migrants africains tentant de rejoindre l'Arabie saoudite à travers la zone de guerre.