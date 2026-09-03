La montée des eaux du lac Baringo rapproche les crocodiles des habitations

Les agents chargés de la protection de la faune au Kenya capturent des crocodiles sur les rives du lac Baringo afin de limiter les conflits croissants entre les populations et les animaux sauvages, alors que la montée des eaux pousse les reptiles vers les habitations.

Les lacs de la vallée du Rift kényane ont atteint des niveaux jamais observés depuis au moins un demi-siècle. Les scientifiques attribuent cette hausse à des précipitations extrêmes liées au changement climatique.

Selon les données officielles, des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs habitations pour gagner des zones plus élevées, tandis que la faune sauvage s’est retrouvée dangereusement proche des populations.

Face à la menace d’un phénomène météorologique El Niño susceptible d’aggraver la situation dans les prochaines semaines, le gouvernement kényan a lancé, à la fin de la semaine dernière, une opération d’une durée d’une semaine autour du lac Baringo. L’objectif est de capturer et de déplacer certains des plus gros crocodiles.

Une opération particulièrement délicate

Pour attirer les reptiles, les agents utilisent notamment l’enregistrement des gémissements d’un chien en détresse, diffusé par un haut-parleur installé sur la rive. Le son doit inciter les crocodiles à se rapprocher d’un piège constitué d’un filet appâté avec des poissons morts.

L’AFP a assisté à l’opération. Les agents du Kenya Wildlife Service (KWS) ont demandé aux curieux rassemblés sur place de rester silencieux et de se dissimuler afin de ne pas effrayer le crocodile et de l’empêcher d’entrer dans le piège.

"Les capturer n’est pas facile. Ils sont très méfiants... Il est difficile de les attirer, et c’est dangereux", explique Dominic Mijele, vétérinaire du KWS chargé de l’opération.

Plusieurs crocodiles ont été aperçus longeant le bord du filet sans y pénétrer. Selon les agents, les reptiles se montrent désormais plus méfiants après la capture d’au moins cinq d’entre eux au même endroit.

Environ 13 crocodiles ont déjà été capturés dans le lac et transférés dans un parc protégé, indique le KWS. Les autorités espèrent en déplacer au moins 30 d’ici la fin de l’opération.

Lorsqu’un crocodile de taille moyenne finit par pénétrer dans le piège, un véhicule relié au filet recule et tire l’animal hors de l’eau, le suspendant brièvement au-dessus du lac. Les agents le ramènent ensuite sur la berge.

Le reptile se débat violemment, se tordant dans tous les sens pour tenter de s’échapper. Une dizaine d’agents du KWS luttent pendant près de 30 minutes avec le filet avant de parvenir à le maîtriser.

"C’est celui qui me dérangeait chez moi tous les jours", témoigne une femme, vendeuse de poisson, venue assister à la capture avec plusieurs habitants.

"Ça suffit maintenant"

Le lac Baringo abriterait plus de 200 crocodiles, selon une estimation approximative de Dominic Mijele. L’opération vise principalement les spécimens pesant au moins 200 kilos, afin de contribuer à réguler leur population.

Une analyse par l’AFP d’images satellites provenant des programmes Copernicus Sentinel et Landsat de la NASA montre que la superficie du lac a augmenté de 70 % depuis 2010, pour atteindre environ 234 km².

"Nous craignons qu’avec l’arrivée des pluies liées à El Niño, le niveau de l’eau continue de monter et que les crocodiles soient repoussés jusque dans le village", explique M. Mijele.

Sur le site de pêche, les vendeurs de poisson se disent favorables au déplacement des crocodiles, estimant que cette opération rendra la zone plus sûre.

"C’est un immense soulagement. Ils nous terrorisent depuis longtemps... Ils détruisent nos filets de pêche tous les jours", raconte Dorcas Kiplagat, 35 ans, vendeuse de poisson.

Mais certains habitants redoutent que le déplacement des crocodiles ne nuise au tourisme et aux activités économiques qui dépendent des visiteurs.

"Ça suffit maintenant... Qu’allons-nous montrer aux touristes étrangers ?", lance un habitant d’âge mûr après la capture du reptile.