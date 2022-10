Cameroun : la montée des eaux provoque le chaos

La ville de Kousseri, située dans la province de l'Extrême-Nord du Cameroun, près de la frontière avec le Tchad, est en proie à d'importantes inondations depuis un peu plus d'une semaine.

Deux fleuves régionaux y confluent, le Logone et le Chari, et tous deux connaissent des niveaux d'eau exceptionnellement élevés qui devraient encore augmenter.

Des sacs de sable ont été utilisés pour tenter de contenir les rivières, mais pour de nombreux quartiers de Kousseri, il était déjà trop tard.

Les maisons de la ville ont été inondées et les gens ont été vus marchant dans l'eau boueuse jusqu'aux genoux, portant des biens pour essayer de les sauver des inondations.

Des familles se sont retrouvées sans abri et ont construit des abris temporaires avec des bâtons et des draps sur des terrains secs plus élevés.

"Je suis dans un sérieux pétrin", a déclaré Bouba Vira, un habitant de Kousseri, dont la famille a été contrainte d'abandonner sa maison.

Les fortes pluies ont causé d'énormes dégâts en août, et la situation est à nouveau devenue grave en raison de la montée des eaux.

Les fleuves Logone et Chari séparent le Cameroun du Tchad voisin, qui a déclaré l'état d'urgence cette semaine pour aider à faire face à la crise.