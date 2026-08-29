RDC : la coalition de l'opposition rejette le dialogue national de Tshisekedi

Une coalition regroupant les principaux groupes d'opposition de la République démocratique du Congo a rejeté vendredi la proposition du président Félix Tshisekedi d'engager un dialogue national visant à réconcilier ce pays déchiré par les conflits.

Les détracteurs de Tshisekedi l'ont accusé de vouloir utiliser ce dialogue comme un moyen de consolider sa propre position.

Jeudi, il a exclu que le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et qui s'est emparé de vastes portions de territoire au cours des cinq dernières années, puisse participer aux pourparlers.

Un accord de paix signé en décembre à Washington constituait le « cadre approprié » pour traiter avec cette organisation, a-t-il déclaré.

Cet accord de paix n’a toutefois pas réussi à mettre fin aux combats.

Certaines forces d’opposition réclament depuis longtemps que tout dialogue inclue des représentants du M23 ainsi que des représentants du camp de l’ancien président Joseph Kabila, condamné à mort par contumace il y a un an pour « complicité » avec ce groupe armé.

L’opposition présente un front uni contre un amendement constitutionnel proposé par le gouvernement qui pourrait permettre à Félix Tshisekedi — élu en 2019 puis réélu en 2023 — de briguer un troisième mandat à l’issue d’un référendum.

La Constitution actuelle limite le nombre de mandats présidentiels à deux.

La coalition « Article 64 », qui regroupe les principaux partis d’opposition, a déclaré vendredi qu’elle « s’opposait catégoriquement et rejetait fermement les soi-disant consultations publiques lancées par Félix Tshisekedi en lieu et place d’un dialogue national inclusif ».

Selon ce communiqué, les partis d’opposition considèrent cette proposition comme une « poursuite des manœuvres (de Tshisekedi) » visant à s’assurer un troisième mandat.

Jeudi, le président avait exhorté les dirigeants politiques à « renoncer à tout discours de haine » et appelé au compromis.