Nigeria : la raffinerie Dangote ouvre son capital au public [Africanews Today]

Au Nigeria, la raffinerie Dangote ouvre son capital au public avec une introduction en bourse historique. Le géant pétrolier espère lever 1,6 milliard de dollars et permettre aux Africains d’investir dans ce projet industriel majeur.

À Bukavu, en RDC, l’heure est au recueillement après l’incendie meurtrier de Kadutu. Deux jours après le drame, les familles enterrent les 29 victimes, dont plusieurs enfants, dans une ville encore marquée par la douleur et le traumatisme.

En Somalie, les tensions au Moyen-Orient bouleversent les routes maritimes. Les entreprises cherchent des alternatives pour éviter les risques autour de Bab-el-Mandeb et d’Ormuz, avec des coûts d’importation qui grimpent.

En Côte d'Ivoire, la langue des signes ouvre la voie à l’inclusion. Des interprètes, comme Israël Mansaré, aident les personnes sourdes et muettes à mieux se faire comprendre et à accéder aux services essentiels.

AGENDA

Du 16 au 20 septembre, l'Afrique du Sud accueille le salon Africa Aerospace and Defence, un rendez-vous majeur réunissant industriels, armées et délégations internationales autour des innovations dans l'aéronautique, la défense et la sécurité.

Du 18 au 20 septembre, la Russie organise ses élections législatives. Les électeurs sont appelés à renouveler les députés de la Douma d'État, dans un scrutin suivi de près par la communauté internationale.

Le 22 septembre, le Mali célèbre son indépendance, obtenue de la France en 1960. Cette commémoration intervient dans un contexte de rupture avec Paris, alors que Bamako affirme une nouvelle souveraineté politique et stratégique.

Le 23 septembre, les Marocains votent pour des législatives. 15,8 millions d’électeurs sont appelés aux urnes, avec 27 partis en lice pour les 395 sièges du Parlement. Un scrutin marqué par les enjeux économiques et sociaux.