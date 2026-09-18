RDC : l'opposition dénonce la répression de ses manifestations

En République démocratique du Congo, les opposants membres de la plateforme C64 ont publié jeudi une déclaration commune. Elle fait suite aux violences survenues lors de leur manifestation mardi contre le projet de changement de la Constitution porté par le pouvoir.

Les opposants congolais pointent la responsabilité du pouvoir dans les violences.

''La C64 met en cause la responsabilité politique et pénale de M. Tshisekedi et de son régime dans la planification de l'élimination des opposants en raison de leurs opinions.'', a déclaré Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général du parti « Ensemble pour la République''.

La plateforme C64 a dans sa déclaration commune, déploré ce qu’elle considère comme une inertie de la communauté internationale face à l'attitude des autorités congolaises.

''La C64 déplore également l’indulgence dont font preuve les gouvernements des pays partenaires, tels que les États-Unis et les États membres de l’Union européenne, défenseurs traditionnels des principes démocratiques et des droits de l’homme, à l’égard des autorités congolaises, malgré la barbarie qu’elles infligent à notre peuple.'', a souligné Dieudonné Bolengetenge.

Les partis d’opposition ont uni leurs forces ces derniers mois pour s’opposer à la tentative de Félix Tshisekedi de modifier la Constitution afin de pouvoir briguer un troisième mandat.