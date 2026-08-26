La RDC suspend les universités publiques dans les zones contrôlées par le M23

Les autorités de la République démocratique du Congo ont ordonné mercredi la suspension des activités dans les universités publiques situées dans des zones contrôlées par le M23.

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de vastes portions des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu depuis 2021, y compris leurs capitales, Goma et Bukavu, au début de l'année dernière.

Dans un décret rendu public par un communiqué mercredi, le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé la suspension des activités académiques et para-académiques "jusqu’à nouvel ordre" dans plusieurs établissements de Goma et de Bukavu.

Le ministère explique avoir pris cette décision dans "un contexte marqué par une situation sécuritaire préoccupante affectant le fonctionnement normal des institutions académiques de ces deux provinces."

Dans un second communiqué, les autorités congolaises affirment avoir pris des dispositions pour permettre aux étudiants de mener à bien leur cursus. Les établissements situés dans les zones non affectées par les conflits sont ainsi invités "à faciliter l’accueil et l’intégration académique des étudiants régulièrement inscrits dans les établissements touchés."

Un responsable du M23 a également annoncé sur X qu'un dispositif était en cours de mise en place pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études.

Au début du mois d'août, les autorités congolaises avaient dénoncé une série de nominations "illégales" effectuées par le M23 au sein des comités de direction de plusieurs universités situées dans les zones sous son contrôle.

L'est de la République démocratique du Congo est en proie à des conflits depuis plus de trois décennies, impliquant de nombreux groupes armés qui se disputent ce territoire riche en ressources minérales.

Dimanche, le gouvernement suisse a annoncé que la RDC et le M23 s'étaient mis d'accord sur une feuille de route pour des pourparlers de paix à l'issue de négociations menées en Suisse.