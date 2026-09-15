RDC : l’opposition manifeste contre la réforme constitutionnelle

Des centaines de manifestants se sont rassemblés mardi 15 septembre à Kinshasa à l’appel de la Coalition Article 64 (C64), qui réunit notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabund, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga.

La coalition s’oppose au projet de révision constitutionnelle et demande aux parlementaires de ne pas modifier les dispositions relatives au nombre de mandats présidentiels.

Élu en 2019 puis réélu en 2023, Félix Tshisekedi exerce actuellement son deuxième mandat, qui doit s’achever en 2028. L’opposition considère que le projet de réforme pourrait ouvrir la voie à une nouvelle candidature du président.

Le parcours de la manifestation a été modifié après un accord avec les autorités. Les cortèges doivent converger vers le boulevard Triomphal, à proximité de l’école Sévigné, et non vers le Palais du Peuple. Un dispositif de sécurité accompagne la mobilisation, organisée le même jour que l’ouverture de la session ordinaire du Parlement.

Pour la C64, les priorités du pays sont ailleurs : la situation sécuritaire dans l’est, les difficultés économiques et les questions sociales doivent passer avant la réforme constitutionnelle.

Des responsables proches du pouvoir ont appelé à ne pas participer à la manifestation. Les rassemblements sont également interdits dans certaines zones, notamment à Lubumbashi.

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a appelé manifestants et forces de sécurité à la retenue. Elle a fait état de messages circulant sur les réseaux sociaux appelant certains participants à venir munis d’armes blanches, sans attribuer ces appels à la C64. Elle demande aux organisateurs de prévenir toute infiltration et aux autorités de traiter individuellement les éventuelles infractions.

La manifestation intervient au lendemain d’une réunion interinstitutionnelle présidée par Félix Tshisekedi. Les responsables des principales institutions y ont notamment évoqué la paix, la cohésion nationale, le budget 2027, les questions sociales et la résurgence d’Ebola. Le président a appelé à renforcer la coordination entre les institutions et à poursuivre les consultations entre Congolais.