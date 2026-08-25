RDC : l'opposition défie le président Tshisekedi et réclame un dialogue inclusif

Une figure de proue de l’opposition en République démocratique du Congo a appelé, lundi, le président Félix Tshisekedi à "renoncer" aux projets de modification constitutionnelle qui pourraient lui ouvrir la voie à un troisième mandat.

Les élections auront lieu dans deux ans, mais les tensions sont déjà vives entre le gouvernement et ses opposants depuis que le Parlement, à majorité du parti au pouvoir, a approuvé une proposition visant à prolonger le mandat présidentiel.

"Une nation en guerre ne devrait pas faire de la modification de la Constitution une priorité", a déclaré Delly Sesanga, président du parti ENVOL et membre de la coalition d’opposition C64.

Tshisekedi, âgé de 63 ans, est au pouvoir depuis 2019 et son deuxième et dernier mandat de cinq ans devrait prendre fin en 2028.

Il n’a pas encore décidé s’il allait promulguer ce projet de loi.

Au début du mois, Tshisekedi a renvoyé à l’Assemblée nationale pour réexamen un projet de loi largement critiqué visant à assouplir les conditions d’organisation des référendums, qui avait été approuvé par la Cour constitutionnelle fin juillet.

M. Sesanga a qualifié cette initiative de "geste qui reste insuffisant" et a exhorté le chef de l’État congolais ainsi que l’Assemblée, dominée par la majorité présidentielle, à "abandonner définitivement ce projet".

L’opposition est sortie affaiblie de l’élection présidentielle de 2023, remportée haut la main par Tshisekedi, et les analystes doutent de sa capacité à mobiliser la population.

Les manifestations, initialement prévues pour la mi-août, ont été reportées au 15 septembre par les organisateurs du C64.

Rejetant toute idée de division au sein de l’opposition, M. Sesanga a déclaré qu’en RDC, "le principal adversaire, c’est la misère dans laquelle vit notre population, l’insécurité, le manque d’emplois pour les jeunes".

"Nous parlons d’une seule voix, avec la même énergie, avec le même engagement", a-t-il ajouté.

À la mi-juillet, Kinshasa a également annoncé l’organisation d’un dialogue national réclamé de longue date par l’opposition, sans en préciser les modalités.

La proposition de révision constitutionnelle intervient alors qu’une grande partie du pays est déchirée par des conflits, en particulier dans l’est, où le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, s’est emparé de vastes territoires l’année dernière.

M. Sesanga a appelé le M23 à participer lui aussi à un dialogue national pour soutenir "la paix et la réunification", mais les autorités congolaises ont refusé.

Des millions d’électeurs des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dont les capitales sont tombées aux mains du M23 en janvier 2025, pourraient se voir privés de leur droit de vote lors de l’élection présidentielle de 2028.

"Aucun Congolais sérieux n'accepterait une élection sans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu", a déclaré M. Sesanga.

Dimanche, le gouvernement suisse a annoncé que la RDC et le M23 s’étaient mis d’accord sur une nouvelle feuille de route pour les pourparlers de paix, dans le cadre d’une nouvelle tentative visant à instaurer un cessez-le-feu, après l’échec des précédents accords de paix et la poursuite des combats sur le terrain.