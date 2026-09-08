Le Népal commémore le premier anniversaire du soulèvement de la GenZ

Le Népal commémore mardi le premier anniversaire du soulèvement de la « Génération Z », un mouvement de contestation contre la corruption et les restrictions sur les réseaux sociaux qui avait provoqué la chute du gouvernement de l’ancien Premier ministre K.P. Sharma Oli.

À Katmandou, plusieurs personnes se sont réunies pour rendre hommage aux victimes des manifestations. Des fruits et des fleurs ont été déposés en leur mémoire.

Le mouvement avait débuté en septembre 2025, lorsque des milliers de jeunes étaient descendus dans les rues pour dénoncer la corruption et la décision des autorités de restreindre l’accès aux réseaux sociaux. La mobilisation avait rapidement dégénéré en violences.

Les forces de sécurité avaient ouvert le feu sur les manifestants, faisant plusieurs dizaines de morts. Des bâtiments publics ainsi que les domiciles de responsables politiques avaient également été incendiés.

Un an plus tard, les survivants réclament toujours le soutien des autorités. Pratish Shrestha, blessé lors des manifestations, demande notamment une prise en charge durable des victimes.

« Nous avons toujours besoin de soutien, nous sommes toujours blessés et cloués dans des fauteuils roulants ou avec des béquilles », a-t-il déclaré, appelant l’État à les accompagner « jusqu’à la fin de nos jours ».

Un pays confronté à une nouvelle catastrophe

À cette crise politique s’est ajoutée une catastrophe naturelle majeure. Le 26 août, des inondations dévastatrices ont frappé le Népal, faisant plus de 1 300 morts et près de 5 000 disparus.

Les dégâts sont estimés à 2,56 milliards de dollars, un montant considérable pour une économie d’environ 50 milliards de dollars.

Le nouveau gouvernement doit désormais relever un double défi : reconstruire les infrastructures détruites par les inondations et restaurer la stabilité politique après des mois de crise.

Un an après le soulèvement de la Génération Z, le Népal reste donc confronté aux conséquences d’une période de profondes turbulences, tandis qu’une partie de la jeunesse continue de réclamer davantage de transparence et de responsabilité de la part des dirigeants.