Tanzanie : les manifestations antigouvernementales du 7 juillet réprimées

Un important déploiement policier dans la capitale tanzanienne Dar Es Salaam a réprimé les manifestations antigouvernementales prévues le 7 juillet.

Cette date marque la fondation il y a 72 ans de ce qui allait devenir le parti au pouvoir.

Ces rassemblements visaient à réclamer des réformes démocratiques à la suite des élections contestées d’octobre et d’exiger la libération du leader de l’opposition Tundu Lissu, emprisonné pour trahison.

« Y a-t-il vraiment une paix véritable dans notre pays ? La paix ne se préserve pas par les armes ni par la force. Si nous en sommes arrivés là, ce n’est bon ni pour les dirigeants ni pour le peuple. Si les citoyens détruisent la paix, alors les dirigeants n’auront plus de place, et les gens ordinaires n’en auront pas non plus. Tout le monde doit donc réfléchir. Si les citoyens sont tenus pour responsables, les dirigeants devraient eux aussi se demander s’ils agissent correctement. Ils devraient se demander pourquoi ces événements se produisent. Est-ce à cause du peuple, ou à cause des dirigeants ? », a indiquéPeter Tarimo, habitant de Dar es Salaam.

Lundi, le ministre tanzanien de l'Intérieur, Patrobas Katambi, a déclaré que la Tanzanie n'était pas un pays où l'on pouvait dicter les dates des manifestations. Il a ajouté que le pays était prêt à se défendre contre toute menace à l’ordre public.

« Tout le monde a considéré cela comme un sujet dont on ne parle que sur les réseaux sociaux. Mais pour nous, personne ne dit qu’il y aura de la violence ou des troubles quelconques. », a dit Rose Khadija, habitante de Dar es Salaam.

Selon des analystes, le gouvernement reste en état d’alerte maximale depuis les élections d’octobre, les manifestations qui ont suivi et la répression qui a fait des centaines de morts.

À Nairobi, la capitale kényane, des manifestations antigouvernementales prévues, le 7 juillet ont été réprimés également. Au Kenya, cette journée commémore la lutte des années 1990 pour la démocratie multipartite.