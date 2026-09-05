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São Tomé-et-Principe : le président Carlos Vila Nova entame son second mandat

Le président de São Tomé-et-Príncipe, Carlos Manuel Vila Nova, à la COP26 à Glasgow, en Écosse, le 2 novembre 2021.   -  
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Hannah McKay/Pool via AP
By Rédaction Africanews

São Tomé and Príncipe

Carlos Vila Nova a entamé un nouveau mandat à la tête de São Tomé-et-Principe après sa prestation de serment jeudi. Il a promis notamment de respecter la Constitution de son pays.

Le président congolais Félix Tshisekedi et le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema ont assisté à son investiture.

Candidat indépendant, il a remporté la présidentielle du 19 juillet dans son pays avec 55 % des suffrages. Il est à la tête de SãoTomé-et-Principe depuis 2021. Il briguait sa propre succession face à trois adversaires.

Le sexagénaire prône la diversification de l’économie de son pays, basée en grande partie sur la production de cacao, en attendant la production éventuelle de l’or noir, tout en invitant ses compatriotes au travail.

SãoTomé-et-Principe est une ancienne colonie portugaise située au large de la côte ouest de l'Afrique. Le pays dispose d'une tradition d'élections libres et pacifiques depuis l'adoption du multipartisme en 1990.

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