Cuba : les habitants amers après le renouvellement de l'embargo américain

Les Cubains amers après la prolongation mardi d’un an par les États-Unis, de l’embargo commercial contre leur pays.

Depuis 1978 les sanctions ont été renouvelées par tous les présidents américains, sans exception, mais cette année, la prolongation intervient alors que l’île est plongée dans une situation économique morose. L’une des plus difficiles de son histoire moderne.

Les habitants de l’île subissent régulièrement des coupures de courant tournantes et sont confrontés quotidiennement à des pénuries chroniques de nourriture et de carburant.

''C’est la population qui souffre ici. Nous sommes les seuls à souffrir. Personne d’autre ne souffre ici. Les dirigeants ont l’électricité, ils ont le pouvoir, ils ont tout. C’est la population qui souffre, et la vie quotidienne devient de plus en plus chère, les prix s’envolant à cause du manque de carburant.'', regrette Antonio Rodriguez, chauffeur de taxi.

Le gouvernement impute la crise au blocus énergétique imposé par les États-Unis à Cuba en janvier, parmi d’autres mesures punitives, tandis que Washington attribue ces difficultés à une mauvaise gestion interne.

Face à la crise, certains habitants choisissent la résignation ''C’est grave. L’économie est en difficulté, on a du mal à joindre les deux bouts. Parfois, on n’a même pas assez d’argent, mais bon, on continue d’avancer. '', raconte Juan Licea, retraité.

La Havane a condamné cette prolongation « avec la plus grande fermeté. Les autorité qualifient l’embargo de ''politique génocidaire'' et a accusent Washington d’être '' déterminé à étouffer une nation entière''.

C’est le président américain John F. Kennedy avait instauré cet embargo en 1962 en invoquant la « loi sur le commerce avec l’ennemi » qui autorise Washington à restreindre les échanges commerciaux avec les pays qu’il considère comme des ennemis.