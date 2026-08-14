Cuba : centenaire de la naissance Castro, l'héritage de l'ancien dirigeant fait polémique

Cuba célèbre le centenaire de la naissance de Fidel Castro. Une célébration sur fond de morosité sociale, marquée par de graves pénuries de nourriture et d’eau, ainsi que par des coupures d’électricité chroniques.

Remettant en question les promesses de la révolution socialiste menée par l’ancien président pendant près d’un demi-siècle, des Cubains se demandent si ses successeurs sont à la hauteur de la tâche.

'' Pourquoi coupent-ils autant l’électricité ? Ils abîment tous les appareils électroménagers. J’ai moi-même gagner un réfrigérateur et une machine à laver en travaillant dans les champs. Maintenant, le réfrigérateur est… [sur le point de tomber en panne]. Il ne reste plus qu’à attendre'', s'interroge Angela Gutierrez, retraitée cubaine.

Aujourd’hui, ces acquis ont pratiquement disparu. Pour les détracteurs de Castro, le problème de Cuba n’est pas l’absence de Castro, mais l’héritage qu’il a laissé derrière lui.

Manuel Cuesta, historien et militant de l’opposition âgé de 63 ans, se souvient avoir vu Castro, dans sa jeunesse, comme un « sauveur ».

''Et cela ne trouve pas beaucoup d’écho auprès d’une génération comme celle d’aujourd’hui, la Génération Z. C’est pourquoi les gens le perçoivent [Fidel Castro avec une certaine distance et comme l’architecte originel de ce désastre national'', explique l'historien.

Gratuité des soins de santé et de l’éducation : pendant des décennies, Cuba a offert une protection sociale en échange d’une discipline politique stricte. Des nostalgiques de l’ère Castro estiment que les difficultés actuelles soulignent l’absence d’un leader décédé il y a 10 ans.

''C’est dur de gagner sa vie. Avec notre comandante [Fidel Castro], ce n’était pas comme ça'', regrette Mildred Barreto, femme de ménage.

Pour beaucoup, ce centenaire s’annonçait dans « les conditions les plus complexes que l’on puisse imaginer ». Le contrat social forgé par la Révolution, « s’est érodé » ces dernières années. Fidel Alejandro Castro Ruz est né le 13 août 1926, il est décédé le 25 novembre 2016.