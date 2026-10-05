L’Iran inaugure une base d’entraînement militaire pour former les civils

L’Iran a inauguré samedi à Téhéran un deuxième site d’entraînement militaire destiné aux volontaires, dans un contexte de forte tension avec les États-Unis. Installé dans la capitale, ce camp doit permettre à l’armée régulière de préparer des civils au combat, tandis qu’un dispositif similaire a récemment été établi dans l’est de la ville.

Selon les autorités, plus de 500 000 volontaires se seraient inscrits pour recevoir une formation militaire et participer à la défense du pays en cas d’invasion terrestre américaine. Ces chiffres n’ont toutefois pas pu être vérifiés indépendamment. En mai, des responsables iraniens avaient affirmé que plus de 30 millions de personnes, sur une population d’environ 90 millions d’habitants, avaient manifesté leur volonté de se sacrifier pour le régime, notamment via un formulaire en ligne ou lors de rassemblements publics.

Le dispositif s’inscrit dans la campagne « Janfada » (« Sacrifices »), lancée peu après le début de la guerre et qui a déjà donné lieu à deux importantes manifestations. Les autorités cherchent ainsi à afficher l’unité nationale et la capacité de mobilisation de la population, alors que l’économie iranienne subit l’effet des sanctions américaines et du blocus naval des ports iraniens.

Le responsable de la formation des forces paramilitaires Basij, Ali Kowsari, a affirmé que les capacités militaires existantes suffisaient pour faire face aux troubles intérieurs, mais que la coopération accrue entre les différentes composantes des forces armées serait mise à profit contre les « menaces étrangères ».

Le porte-parole de la campagne des volontaires sacrifiés, Sasan Zare, a par ailleurs affirmé que des ressortissants étrangers, y compris des citoyens américains présents en Iran, auraient demandé à être formés et armés pour combattre aux côtés des Iraniens. Ces déclarations n’ont pas été corroborées de manière indépendante.

Cette mobilisation intervient après une vague de contestation d’ampleur nationale en janvier, initialement provoquée par la dégradation de la situation économique avant de s’élargir à une remise en cause du pouvoir théocratique. Des militants affirment que la répression a fait plus de 7 000 morts et entraîné des dizaines de milliers d’arrestations, des chiffres également difficiles à vérifier de manière indépendante.