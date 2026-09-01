France : l’ancien Premier ministre Édouard Balladur est mort à 97 ans

L’ancien Premier ministre français Édouard Balladur est décédé lundi à Paris à l’âge de 97 ans, a annoncé sa famille. Figure majeure de la droite française, il avait dirigé le gouvernement de 1993 à 1995, durant la seconde cohabitation avec le président socialiste François Mitterrand.

Édouard Balladur débute son parcours au sommet de l’État auprès de Georges Pompidou, avant de devenir un proche de Jacques Chirac. Après la large victoire de la droite aux élections législatives de 1993, il est nommé Premier ministre par François Mitterrand.

De Matignon à la présidentielle de 1995

À Matignon, sa popularité grandissante nourrit rapidement ses ambitions présidentielles. En janvier 1995, il décide de se présenter à l’élection présidentielle, entrant directement en concurrence avec Jacques Chirac, son allié de longue date.

Cette confrontation provoque une profonde fracture au sein de la droite. Longtemps donné favori dans les sondages, Édouard Balladur voit progressivement son avance s'effriter et termine finalement troisième au premier tour. Jacques Chirac remporte ensuite l'élection face au socialiste Lionel Jospin.

Cet échec marque la fin de ses ambitions politiques nationales.

Relaxé dans l’affaire du financement de sa campagne

Des années plus tard, Édouard Balladur est mis en cause dans une affaire portant sur des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995, sur fond de contrats d’armement conclus avec le Pakistan.

Jugé par la Cour de justice de la République, l’ancien Premier ministre est finalement relaxé en 2021. Son ancien ministre de la Défense, François Léotard, est en revanche condamné à deux ans de prison avec sursis.

Avec la disparition d’Édouard Balladur s’éteint l’un des principaux acteurs de la droite française des années 1990, dont le parcours reste notamment associé à la cohabitation avec François Mitterrand et à la bataille présidentielle de 1995.