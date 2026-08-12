France : à Marseille, les plongeons depuis la corniche, une pratique à risque qui prend de l'ampleur

À Marseille, les plongeons dans la Méditerranée depuis la corniche attirent de plus en plus de jeunes en quête de sensations fortes. Malgré l'interdiction des sauts de plus de trois mètres depuis 2006, la pratique, amplifiée par les réseaux sociaux, prend de l'ampleur et pousse la municipalité à renforcer la prévention et à réfléchir à des solutions pour mieux l'encadrer.

"J'ai commencé cette année. [...]On se chauffe, on saute puis on essaie de changer d'endroit", raconte Dédé, un habitant de Marseille.

Aux habitués de la cité phocéenne s'ajoutent désormais des touristes, parfois venus spécialement pour tenter l'expérience.

"J'ai vu des vidéos sur internet, ça m'a intéressé. J'ai aussi des amis d'ici qui sautent, qui m'ont dit de venir", explique Romain, un jeune suisse.

Dominik, venu d'Allemagne, s'est renseigné sur les meilleurs spots : "C'est le troisième endroit que nous avons testé et beaucoup de gens sautent aussi. [...]On se sent plus en sécurité, parce que si les gens qui vivent ici le font, c'est rassurant."

Des sites particulièrement surveillés

Derrière le côté spectaculaire du phénomène, les risques sont bien réels. Chaque année à Marseille, plusieurs personnes se blessent grièvement lors de plongeons.

La police municipale surveille les endroits les plus à risque et multiplie les passages pour dissuader les plongeurs.

"On a une vigilance particulière sur ce secteur, parce que c'est très haut. Ça peut être très dangereux, et notamment lors de l'atterrissage", explique Céline Lefléfian, responsable de la police municipale de Marseille.

Prévenir plutôt que sanctionner

Face à la popularité croissante de la pratique, la municipalité mise aussi sur la sensibilisation. Une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique permet aux jeunes contrevenants d'éviter une amende en participant à une séance consacrée aux dangers des plongeons.

La ville envisage d'aller plus loin en aménageant des espaces dédiés. Des plongeoirs surveillés pourraient ainsi être installés dans des zones où les sauts peuvent être pratiqués dans des conditions plus sûres.

La mairie de Marseille prévoit enfin de porter son message directement sur les réseaux sociaux. Une campagne de sensibilisation menée avec des influenceurs doit bientôt être lancée.