Canal+ décroche les droits de la Ligue des champions en Afrique

Canal+ frappe un grand coup sur le marché du football africain. Le groupe français a acquis l’intégralité des droits de diffusion des Coupes d’Europe masculines de clubs en Afrique subsaharienne, et dans toutes les langues.

À partir de la mi-2027, et jusqu’en 2031, les abonnés pourront notamment suivre la Ligue des champions et la Ligue Europa sur les chaînes du groupe.

Un choix stratégique : la Ligue des champions est l’une des compétitions les plus populaires du continent, avec les plus grands clubs européens et de nombreuses stars africaines.

Après le rachat de MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique anglophone, Canal+ renforce ainsi sa position face à ses concurrents, notamment New World TV.

Le montant de l’accord reste confidentiel, mais il pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d’euros.

Avec environ 40 millions d’abonnés dans plus de 70 pays, Canal+ compte notamment sur les revenus publicitaires pour rentabiliser cet investissement et s’imposer encore davantage comme un acteur incontournable du football en Afrique subsaharienne.