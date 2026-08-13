Présidentielle en Zambie : forte affluence dès l’ouverture des bureaux de vote

Les Zambiens ont commencé jeudi à voter pour une présidentielle qui doit départager le président sortant Hakainde Hichilema et ses adversaires, sur fond de difficultés économiques et de forte pression sur le coût de la vie. Quelque huit millions d’électeurs sont appelés aux urnes dans ce pays d’Afrique australe riche en cuivre, où les résultats sont attendus lundi.

Avant même l’ouverture des bureaux, des électeurs se sont rassemblés dans plusieurs quartiers de la capitale, certains ayant bravé le froid matinal pour être parmi les premiers à déposer leur bulletin. Autour des bureaux, les agents électoraux installaient les urnes, contrôlaient les listes et achevaient les préparatifs du scrutin. Des observateurs de l’Union européenne ont également suivi les opérations dans la capitale.

Dans ce pays d’environ 22 millions d’habitants, quelque huit millions d’électeurs sont inscrits pour cette élection organisée sur une seule journée. La présidentielle retient particulièrement l’attention : le président Hakainde Hichilema sollicite un second mandat dans un contexte marqué par les difficultés économiques et la pression du coût de la vie. Son bilan économique constitue l’un des principaux enjeux du scrutin.

Mais, dans les bureaux de vote de Lusaka, le geste électoral a d’abord été vécu comme l’exercice d’un droit et d’un devoir civiques. « Je suis tellement heureuse, et tellement reconnaissante de pouvoir exercer mon droit démocratique », a déclaré Belinda Katanga après avoir voté. Mululu Chirwa s’est dit « fier » d’avoir ainsi accompli son devoir envers son pays.

Pour l’homme d’affaires Akapelwa Akapelwa, le vote représente avant tout une projection vers l’avenir. « Nous votons pour l’avenir de notre pays, pour celui de nos enfants et pour la prospérité », a-t-il déclaré, évoquant le « soulagement » ressenti après avoir déposé son bulletin.

À plus de 70 ans, Mathias Ngoma, qui affirme avoir voté à chaque élection à laquelle il a pu participer, résume pour sa part l’importance du scrutin par une formule simple : le vote est « la seule voix » dont il dispose. Après avoir affronté le froid pour choisir ses dirigeants, il a appelé ses compatriotes à participer, estimant que chaque bulletin compte.