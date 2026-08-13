Bruxelles dévoile un immense tapis de fleurs inspiré du chef-d'œuvre de Hokusai

Fleur après fleur, les bénévoles ont commencé jeudi 13 août à faire apparaître sur la Grand-Place de Bruxelles un immense motif inspiré de l’œuvre du maître japonais Katsushika Hokusai. Chaque fleur a été placée à la main sur un tapis quadrillé et numéroté, permettant aux équipes de reproduire précisément les différentes couleurs du dessin. Les visiteurs, massés autour de la place, ont suivi la progression de l’installation et photographié les parties déjà terminées. Takeshi Osuga, ambassadeur du Japon en Belgique, a également pris part au travail en déposant lui-même des fleurs. Ce tapis constitue le cœur de la 24e édition du Tapis de fleurs, qui célèbre cette année les 160 ans de relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon. Conçu par l’artiste japonais Hiro Sugiyama et son collectif Enlightenment, le motif, baptisé « Neo-Hokusai », revisite de manière contemporaine l’une des œuvres les plus célèbres de Hokusai. À partir d’une image miniature servant de modèle, les bénévoles ont suivi un code numéroté associant chaque numéro à une couleur. Une fois achevé, le tapis couvrira 70 mètres sur 24 au cœur de la Grand-Place. Il restera visible jusqu’au 16 août, avec un spectacle son et lumière chaque soir de 21 heures à 23 heures.