Burkina Faso : le Vibra-Signe, une technique qui fait danser les sourds et malentendants

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso – Au rythme des tambours et du djembé, les danseurs de la compagnie Fientan évoluent avec précision sur scène. Pourtant, ils n'entendent pas la musique. Tous sont sourds ou malentendants. Leur secret : le Vibra-Signe, une technique de danse innovante mise au point par le chorégraphe burkinabè Yaya Sanou.

Fondée en 2018 à Bobo-Dioulasso, la compagnie Fientan est devenue une référence de la danse contemporaine inclusive au Burkina Faso. Son approche repose sur une méthode originale qui combine la langue des signes, les vibrations du sol et le toucher pour permettre aux danseurs de ressentir le rythme.

« La langue des signes permet de signer la danse. Pour fonctionner avec la musique, je travaille avec le toucher du corps et le rapport au sol. Quand les pieds nus sont posés sur le sol, on ressent les vibrations. J'essaie de créer un lien entre cette résonance, la musique et les mouvements, en tapotant également le corps du danseur afin qu'il puisse sentir et capturer le tempo », explique Yaya Sanou.

Une technique née d'une passion

Le Vibra-Signe est né d'un défi personnel. Le chorégraphe souhaitait permettre à des jeunes sourds et malentendants de son quartier de pratiquer la danse traditionnelle, profondément ancrée dans la culture burkinabè.

« Dans ma culture, on a toujours grandi avec la musique et la danse. Je me suis demandé comment leur permettre de danser avec la musique. Petit à petit, cette réflexion m'a conduit à mettre en place ce qui est devenu aujourd'hui la technique du Vibra-Signe », raconte-t-il.

Grâce à cette méthode, les danseurs développent une perception différente du rythme, fondée sur les vibrations et les sensations corporelles plutôt que sur l'ouïe.

Danser pour s'exprimer

Pour les membres de la compagnie, la danse est bien plus qu'un spectacle : c'est un moyen de communication, d'émancipation et d'affirmation de soi.

« Quand je danse, je suis très heureuse. La danse m'aide à m'épanouir, à communiquer et à raconter mon histoire. Je me sens vraiment libre », témoigne la danseuse Sanou Waramata, à travers une interprétation en langue des signes.

Une reconnaissance internationale

Le talent de la compagnie Fientan a dépassé les frontières du Burkina Faso. Grâce au Vibra-Signe, la troupe s'est forgé une réputation internationale et a remporté la médaille d'or en création chorégraphique lors des IXes Jeux de la Francophonie, organisés à Kinshasa.

Le spectacle « Adepte de mon être », inspiré du parcours et des défis rencontrés par les danseurs sourds et malentendants, met en lumière leur combat pour une meilleure inclusion et leur volonté de reconquérir pleinement leur place dans la société.

À travers le Vibra-Signe, Yaya Sanou démontre que la danse ne se limite pas à l'écoute de la musique : elle peut aussi se vivre par le corps, les vibrations et l'émotion, ouvrant ainsi la scène à celles et ceux que le silence n'empêche pas de créer.