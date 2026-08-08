Espagne : vaste réseau de trafiquants démantelé en Méditerranée

Une opération policière internationale menée par les autorités espagnoles a permis de démanteler un important réseau criminel impliqué dans le trafic de migrants, de drogues et d’armes à travers la Méditerranée occidentale, ont annoncé vendredi l’agence de police de l’Union européenne Europol et la Garde civile espagnole.

Le démantèlement de ce groupe souligne le caractère hautement professionnel et particulièrement lucratif des activités de passeurs de migrants et de trafiquants de drogue dans cette étroite mer qui sépare l’Europe de l’Afrique du Nord.

Les autorités espagnoles ont décrit ce réseau comme l’une des « plus grandes organisations criminelles spécialisées dans le trafic maritime d’êtres humains en Méditerranée ».

Cette annonce intervient une semaine après que la migration irrégulière vers l’Espagne a été propulsée sur le devant de la scène internationale, lorsque des dizaines de milliers de migrants ont afflué massivement vers le territoire nord-africain espagnol de Ceuta, dans un mouvement attribué à une vague de rumeurs circulant en ligne faisant état d’une frontière ouverte. La plupart des migrants sont depuis retournés au Maroc.

Les arrestations font suite à une « journée d’action » menée le 16 juin, a précisé Europol. Elle a conduit à l’arrestation de 77 personnes en Espagne et d’une autre en Algérie, ainsi qu’à la saisie de 18 bateaux à moteur, dont des embarcations rapides, de drogues, de téléphones satellitaires, d’une arme de poing et de plus de 25 000 euros en espèces.

Une vidéo diffusée par les autorités espagnoles montre des policiers arrêter des suspects et compter d’importantes liasses de billets de 50 euros découvertes lors des perquisitions.

Le réseau disposait d’une route de trafic à double sens entre l’Algérie et l’Espagne : il acheminait des drogues vers le pays nord-africain et, au retour, entassait des migrants dans des embarcations à destination des villes côtières espagnoles, a indiqué la Garde civile espagnole.