RDC : Ebola tue plus de 300 enfants, l'ONU alerte sur une crise sanitaire majeure

L'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo continue de faire de lourdes victimes, en particulier parmi les enfants. Plus de 300 mineurs sont décédés depuis le début de l'épidémie, a annoncé vendredi le porte-parole adjoint des Nations unies, Farhan Haq, en s'appuyant sur les dernières données du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

« Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), plus de 300 enfants sont morts du virus Ebola depuis le début de l'épidémie. Les enfants représentent près d'un quart des cas confirmés, mais près d'un tiers de l'ensemble des décès », a déclaré Farhan Haq lors de son point de presse quotidien au siège des Nations unies.

Au-delà du bilan humain, l'ONU met en garde contre les conséquences indirectes de l'épidémie sur le système de santé. Dans les zones les plus touchées, la peur de la contamination pousse de nombreuses personnes à renoncer aux soins.

« L'épidémie perturbe également gravement les soins de santé essentiels. Dans les zones les plus touchées, le recours aux services de santé a chuté de plus de 40 % ces derniers mois, la peur de la contamination dissuadant les gens de s'y rendre », a ajouté le porte-parole.

Cette situation affecte particulièrement les femmes enceintes. Selon le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le nombre de décès maternels dans la province de l'Ituri a presque doublé depuis le début de l'épidémie, avec environ six femmes qui meurent chaque semaine de complications liées à l'accouchement. L'infection par Ebola pendant la grossesse demeure associée à un risque très élevé de perte fœtale.

L'OMS prépare un essai clinique du vaccin Ervebo

Face à la progression du virus, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) accélère la réponse vaccinale. Son Groupe consultatif technique sur la recherche en matière de vaccins recommande le lancement d'un essai clinique en RDC afin d'évaluer le vaccin Ervebo, à ce jour le seul vaccin homologué contre Ebola.

« L'OMS indique que son Groupe consultatif technique sur la recherche en matière de vaccins recommande la réalisation d'un essai clinique en RDC pour le vaccin Ervebo, le seul vaccin homologué contre Ebola. L'OMS collabore avec ses partenaires afin de lancer cet essai dès que possible », a indiqué Farhan Haq.

Le porte-parole a rappelé que cette décision intervient alors que « le virus continue de se propager rapidement dans l'est de la RDC, où le nombre total de cas dépasse désormais les 4 000 et où 1 850 décès ont été signalés ».

La sensibilisation se poursuit

En parallèle des efforts médicaux, les autorités sanitaires et leurs partenaires renforcent les actions de prévention. En collaboration avec le ministère de la Santé publique, l'OMS, le CDC Afrique, l'UNICEF et plusieurs organisations partenaires, 13 000 agents communautaires ont été mobilisés.

Ils ont sensibilisé plus de 2,4 millions de personnes aux mesures de prévention et au dépistage précoce de la maladie, tout en réalisant plus de 500 000 visites à domicile afin de lutter contre la désinformation et d'encourager les populations à consulter rapidement en cas de symptômes.