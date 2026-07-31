Gaza : le Hamas dit accepter l'accord de désarmement annoncé par Trump

Le Hamas affirme avoir accepté un accord présenté par le président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza. Le plan prévoit le désarmement progressif du mouvement islamiste, le retrait des forces israéliennes et la reconstruction de l'enclave.

Selon Donald Trump, cet accord constitue une étape « historique » vers la paix. Le désarmement de toutes les factions armées serait la première phase, avant un retrait progressif de l'armée israélienne.

Le Hamas indique que ses armes seront placées sous le contrôle d'un comité palestinien chargé de superviser cette transition. En échange, le mouvement attend qu'Israël respecte son engagement de se retirer de Gaza.

Une fois ces étapes franchies, un gouvernement technocratique devrait être mis en place pour administrer le territoire et piloter sa reconstruction, avec le soutien de responsables palestiniens.

Aucun calendrier officiel n'a été annoncé. Toutefois, des responsables évoquent un début de remise des armes dans les deux prochaines semaines, tandis que le démantèlement des tunnels et des arsenaux pourrait s'étendre sur plusieurs mois.

Israël n'a pas officiellement réagi à cette annonce. Des sources israéliennes estiment toutefois que le projet ne répond pas pleinement aux exigences de démilitarisation totale de Gaza. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, les violences se poursuivent sur le terrain, où de nouvelles frappes ont encore fait plusieurs victimes.