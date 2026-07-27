L'Iran met en garde l'Ukraine contre les attaques en mer Caspienne

Les autorités iraniennes ont mis en garde, lundi, l’Ukraine contre les conséquences de l'attaque en Mer Caspienne. La déclaration intervient après la revendication, par Volodymyr Zelensky, de frappes en mer Caspienne contre des ''navires utilisés pour le transport de fret militaire'' impliquant l'Iran.

Pour Téhéran, l’attaque a été commanditée par Israël afin d’entraîner l’Europe dans la guerre au Moyen-Orient.

''Le comportement du président ukrainien rappelle celui des anarchistes qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, ont mené des actions théâtrales mais extrêmement dangereuses, dont les conséquences ont fini par engloutir toute l’Europe. Rien ne garantit qu’un geste spectaculaire destiné à attirer l’attention et à affirmer sa position sur la scène internationale, alors que cette position n’est pas particulièrement solide, restera d’une portée limitée. Les conséquences, tant pour l’Ukraine que pour l’ensemble de la région entraînée dans ce conflit, pourraient être imprévisibles.'', a déclaré Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également indiqué lundi que le détroit d’Ormuz restait fermé malgré la cessation des attaques réciproques entre les États-Unis et l’Iran.

''Je tiens à souligner que la situation dans le détroit d’Ormuz n’a absolument pas changé. Il reste fermé en raison des actes d’agression commis par les États-Unis et de l’insécurité imposée par l’Amérique à la région.'', a déclaré Esmail Baghaei.