Algérie : 146 feux de forêt signalés en 24 heures

En Algérie, les pompiers sont mobilisés pour maîtriser un incendie qui s'est déclaré près d'El Hachimia, à 125 kilomètres au sud d'Alger.

Le feu serait parti des encablures d'habitations avant de se propager rapidement à la forêt de Ksenna, détruisant une vaste superficie boisée.

L'Algérie est confrontée à une vague exceptionnelle de feux de forêt, attisée par les fortes chaleurs qui frappent le pays depuis près de deux semaines.

Au cours des dernières 24 heures, 146 incendies ont été recensés, dont 127 ont déjà été maîtrisés, selon les autorités.

Les pompiers, appuyés par l'armée et des bénévoles, restent mobilisés pour venir à bout des 19 foyers encore actifs.

Depuis le 1er juillet, les secours sont intervenus sur près de 1 460 incendies, avec un taux de maîtrise compris entre 85 et 90 %. Plus largement, depuis le 1er mai, 3 719 feux ont été enregistrés, soit près du double de l'an dernier sur la même période.

Le bilan est déjà lourd : plus de 1 666 hectares de forêts, broussailles, vergers et terres agricoles ont été ravagés. Les autorités poursuivent leurs efforts, avec des moyens terrestres et aériens, pour protéger les populations et limiter l'extension des incendies.