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Bamako répond aux spéculations sur une intervention américaine

Mali's junta leader Gen. Assimi Goita attends the funeral of former defense minister Sadio Camara at the Military Engineering Parade Ground in Bamako, Mali, April 30, 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AFP

Mali

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a réagi aux informations selon lesquelles l’administration Trump envisagerait une intervention militaire dans le pays.

Le Washington Post a rapporté mercredi, en citant des responsables américains actuels et anciens, que l’administration étudiait la possibilité d’une intervention contre le JNIM, la branche malienne d’Al-Qaïda.

Le JNIM est un groupe armé islamiste lié à Al-Qaïda qui opère principalement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi qu’ailleurs en Afrique de l’Ouest.

Son chef, Iyad Ag Ghali, a été désigné comme terroriste par les États-Unis.

M. Diop a déclaré que le Mali n’avait pris connaissance de cette information concernant une éventuelle intervention militaire américaine que par la presse.

« Nous n’avons reçu aucune confirmation ni aucune déclaration officielle de la part des États-Unis ou de responsables américains à ce sujet », a-t-il déclaré.

« Je peux vous assurer que le Mali ne reste pas les bras croisés, à attendre que d’autres viennent résoudre notre problème. »

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