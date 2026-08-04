Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

This Is Culture

this-is-culture

Box-office : Spider-Man signe un démarrage historique

Tom Holland et Zendaya à l'avant-première de Spider-Man: Brand New Day à Londres, le 29 juillet 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Etats-Unis

Spider-Man : Brand New Day réalise un démarrage exceptionnel au box-office. Le nouveau film de Sony signe le deuxième meilleur lancement de l'histoire en Amérique du Nord, avec 355 millions de dollars de recettes dès son premier week-end. Il échoue de seulement deux millions à battre le record d'Avengers : Endgame.

Le succès est également au rendez-vous à l'international. Le film a engrangé 572 millions de dollars, dont 121 millions en Chine, portant ses recettes mondiales à 927 millions de dollars en quelques jours seulement.

Ce nouvel opus confirme la popularité de Tom Holland dans le costume de Spider-Man. Son précédent film, No Way Home, avait déjà dépassé les 1,9 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Porté par ce phénomène et par The Odyssey, le dernier film de Christopher Nolan, le box-office nord-américain enregistre le meilleur week-end de son histoire, avec près de 430 millions de dollars de ventes de billets.

Selon les analystes, cette dynamique pourrait permettre aux salles de cinéma de franchir, cet été, le cap des 4 milliards de dollars de recettes, une première depuis 2023.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.