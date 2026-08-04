Box-office : Spider-Man signe un démarrage historique

Spider-Man : Brand New Day réalise un démarrage exceptionnel au box-office. Le nouveau film de Sony signe le deuxième meilleur lancement de l'histoire en Amérique du Nord, avec 355 millions de dollars de recettes dès son premier week-end. Il échoue de seulement deux millions à battre le record d'Avengers : Endgame.

Le succès est également au rendez-vous à l'international. Le film a engrangé 572 millions de dollars, dont 121 millions en Chine, portant ses recettes mondiales à 927 millions de dollars en quelques jours seulement.

Ce nouvel opus confirme la popularité de Tom Holland dans le costume de Spider-Man. Son précédent film, No Way Home, avait déjà dépassé les 1,9 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Porté par ce phénomène et par The Odyssey, le dernier film de Christopher Nolan, le box-office nord-américain enregistre le meilleur week-end de son histoire, avec près de 430 millions de dollars de ventes de billets.

Selon les analystes, cette dynamique pourrait permettre aux salles de cinéma de franchir, cet été, le cap des 4 milliards de dollars de recettes, une première depuis 2023.