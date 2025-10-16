Football : le Maroc en finale de la Coupe du Monde U-20

L’équipe nationale marocaine U-20 s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, ce mercredi 15 octobre, au Chili.

Opposés à la France, les Marocains se sont imposés 5 tirs au but à 4, après un match intense conclu sur un score de 1 partout à la fin des prolongations.

Le Maroc avait ouvert le score dès la 32e minute, grâce à un penalty transformé par Yasser Zabbiri, après une première mi-temps dominée par les jeunes Marocains. La France a égalisé à la 59e minute par Michel, bien servi par Davo. Coup dur pour le Maroc , le gardien Benshaoush sort blessé à la 64e minute. Mais son remplaçant, Ibrahim Gomez, a brillé sous pression.

Malgré une fin de match tendue et plusieurs occasions manquées, notamment par Maâma et Zabbiri, le Maroc n’a pas réussi à faire la différence avant la séance de tirs au but. La France a terminé à dix après l’expulsion de Zwingola à la 106e minute.

Et c’est finalement aux tirs au but que tout s’est joué : 5-4 pour le Maroc, qui atteint pour la première fois la finale d’un Mondial U-20.

Dans l'autre rencontre l’Argentine s’est qualifiée pour la finale de cette Coupe du monde U20 après avoir éliminé la Colombie 1-0. Les jeunes de l’Albiceleste affronteront le Maroc pour le titre ce dimanche.