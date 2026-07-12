Célébrations à Buenos Aires après la victoire 3-1 de l’Argentine contre la Suisse

Des images tournées dans la nuit du 11 au 12 juillet 2026 à Buenos Aires montrent des milliers de supporters argentins célébrant dans les rues la victoire 3-1 de l'Albiceleste face à la Suisse, qui lui ouvre les portes des demi-finales de la Coupe du monde. Chants, drapeaux et klaxons ont envahi la capitale, où l'euphorie s'est mêlée au soulagement après une rencontre longtemps indécise. Beaucoup de supporters ont vu dans ce nouveau succès un scénario désormais familier, l'Argentine parvenant une fois encore à faire la différence après un match âprement disputé. À Kansas City, Alexis Mac Allister avait ouvert le score dès la 10e minute de la tête sur un corner de Lionel Messi. Réduite à dix après l'expulsion de Breel Embolo, la Suisse est pourtant revenue au score grâce à Dan Ndoye à la 67e minute. Il a fallu attendre la prolongation pour voir Julian Alvarez redonner l'avantage à l'Argentine d'une superbe réalisation à la 112e minute, avant que Lautaro Martinez ne scelle définitivement la qualification dans le temps additionnel. Championne du monde en titre, l'Argentine prolonge ainsi sa série d'invincibilité en Coupe du monde à douze matches et retrouvera l'Angleterre mercredi à Atlanta pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera la France à l'Espagne.