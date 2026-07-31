Immigration : record de traversées de la Manche vers le Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi que 752 migrants avaient été repérés la veille alors qu'ils traversaient la Manche à bord de petites embarcations, ce qui constitue un record quotidien pour cette année.

Ce chiffre, publié par le ministère de l'Intérieur, a battu le précédent record pour cette année de 710 arrivées en une seule journée, établi en juin.

La question de l'arrivée, chaque année, de dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière à bord de petites embarcations a donné du fil à retordre aux gouvernements britanniques successifs et a renforcé le soutien dont bénéficie le parti d'extrême droite Reform UK, dirigé par Nigel Farage.

Toutefois, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre de migrants traversant la Manche a baissé de 41 % au cours du premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente.

Le Parti travailliste britannique, au pouvoir et de centre-gauche, a affirmé que sa politique visant à endiguer le flux d'arrivées grâce à une meilleure coopération en matière d'application de la loi avec ses voisins européens portait ses fruits. Le parti Reform UK a, quant à lui, affirmé que la baisse du nombre de traversées était principalement due aux conditions météorologiques défavorables enregistrées en début d'année.

Afin de dissuader ces arrivées, les autorités britanniques ont également commencé à poursuivre pénalement les migrants qui aident à piloter ces petites embarcations, un périple périlleux qui traverse l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde.

Un adolescent originaire du Soudan du Sud a comparu devant un tribunal du sud-est de l'Angleterre au début de l'année, accusé d'avoir mis des vies en danger en pilotant l'un de ces canots pneumatiques surchargés transportant 167 personnes. Il a nié avoir été aux commandes de l'embarcation.

Par ailleurs, les autorités françaises ont indiqué jeudi que quatre migrants avaient trouvé la mort lors de deux tentatives distinctes de traversée de la Manche, tôt jeudi matin et tard mercredi soir.