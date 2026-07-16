Les stars du Rubik’s Cube brillent au championnat d’Europe aux Pays-Bas

Des enfants qui résolvent des Rubik's Cube avec des gants de cuisine aux compétiteurs de niveau mondial qui relèvent des défis à l'aveugle, les Championnats d'Europe de speedcubing à Arnhem mettent en lumière toutes les facettes de ce sport. Organisé au Sportcentrum Valkenhuizen jusqu'au 19 juillet, le championnat se déroule selon le règlement de la World Cube Association et propose un large éventail de disciplines, des résolutions classiques chronométrées aux épreuves à une main et à l'aveugle, ainsi que des défis plus insolites, comme résoudre le cube en portant des moufles de cuisine. En coulisses, des bénévoles préparent chaque manche en mélangeant les cubes avant de les placer dans des boîtes individuelles pour les concurrents, tandis que des stands spécialisés vendent des lubrifiants conçus pour que les puzzles tournent le plus fluidement possible. Pour le compétiteur et membre de l'équipe de communication de la World Cube Association, Kyle Renatus, cette communauté internationale soudée reste l'un des principaux atouts de la discipline.