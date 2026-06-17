Kenya : le Commonwealth appelle ses membres à ratifier le Traité sur la haute mer

Alors qu’il a salué le Traité sur la haute mer en vigueur depuis janvier dernier, l’ancien secrétaire d’État américain John Kerry, a appelé à l’adoption des mesures de protection des océans.

C’était à l’ouverture lors de la table ronde des ministres des Océans du Commonwealth au Kenya.

''Pour la première fois de l’histoire, 10 % des océans sont placés sous protection cette année. C’est un fait qui mérite d’être souligné. Mais seuls 3 % bénéficient d’une protection élevée ou totale, et le reste de ces mesures de protection ne sont malheureusement que des lignes tracées sur une carte.'', a déclaré John Kerry.

Mardi, les pays africains et ceux du Commonwealth ont appelé à une mise en œuvre rapide de ce traité jugé historique concernant la protection de la haute mer.

''Pour la toute première fois, nous disposons d’un mécanisme juridique permettant de créer des zones protégées en haute mer, et je tiens à vous en remercier tous. Le Commonwealth a contribué à faire aboutir ce projet. Beaucoup d’entre vous dans cette salle ont contribué à le faire aboutir et à le concrétiser ; ma demande est donc très simple : ratifiez-le si ce n’est pas encore fait et passez immédiatement à sa mise en œuvre. Car des décisions seront prises en janvier prochain, à la suite de ce que nous avons adopté et convenu. Des décisions seront prises concernant l’avenir de ce traité.'', a déclaré l'ancien secrétaire d’État américain.

Le secrétaire d’État kenyan chargé des affaires maritimes, Hassan Joho, a exhorté les gouvernements à passer des promesses à des actions concrètes.

''Nous nous réunissons à un moment décisif pour la gouvernance des océans. Depuis 2014, la Conférence “Our Ocean” a donné lieu à plus de 2 900 engagements, d’une valeur totale de plus de 169 milliards de dollars américains. L’objectif de cette table ronde n’est donc pas de réaffirmer nos ambitions, mais de transformer ces engagements en résultats mesurables pour nos communautés, nos économies et nos mers. Il s’agit de passer des paroles aux actes et de concrétiser ces engagements.'', a souligné Ali Hassan Joho, ministre kenyan des Mines et de l’Économie bleue.

Le Commonwealth représente 36 % de la juridiction océanique mondiale et près de la moitié de ses récifs coralliens.