Ceuta : au moins 49 000 personnes auraient franchi la frontière en 24 heures

Plus de 49 000 personnes auraient franchi illégalement la frontière entre le Maroc et l’Espagne en 24 heures. Ces estimations émises par le ministère de l’intérieur ont été publiés sur le site internet du ministère de la sécurité nationale avant d’être supprimées.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des milliers de personnes massées du côté marocain de la frontière ont tenté de passer à Ceuta pour rejoindre l’Europe.

Vendredi, l'Espagne et le Maroc ont renforcé la barrière frontalière de l’enclave espagnole et semblent avoir largement endigué les passages massifs.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, devait se rendre à Ceuta vendredi matin en compagnie du ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

"Tout d'abord, je veux découvrir l'Europe, c'est la première chose. Au Maroc, on n'a pas le droit de voyager à l'étranger, donc je pense que c'est le premier problème au Maroc. Beaucoup de gens veulent aller en Europe, par exemple, ou en Amérique, ou quelque chose comme ça, mais ils n’ont pas la possibilité d’y aller. Alors, quand on met beaucoup de pression sur les gens, ils finissent par faire ce genre de choses. C’est normal. La pression, et puis il n’y a pas beaucoup d’emplois au Maroc. Il y a des emplois, il y a des gens qui travaillent, il y a beaucoup de choses, mais pas assez pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire.", a déclaré Ahmed Karim, Marocain, sans emploi.

Au moins 19 corps ont été retrouvés en mer. Pour rejoindre Ceuta, située sur la côte nord-africaine, les migrants traversent souvent à la nage depuis la ville marocaine de Fnideq, parcourant environ 3 miles (5 kilomètres) pour atteindre le territoire espagnol.

D’autres tentent la traversée depuis la ville voisine de Belyounech, où la distance est plus courte.

Cet afflux représente la plus importante arrivée de migrants à Ceuta depuis 2021 — il s'agit principalement de jeunes hommes et d'adolescents.

La police marocaine a arrêté une trentaine de personnes lors d'affrontements près de Ceuta.

"Je suis venue ici pour chercher le fils de ma sœur. Je ne sais pas s’il est vivant ou mort. J’ai sa carte de séjour. Mais je ne sais pas où il se trouve, je le cherche", a indiquéIkraa Khai, ouvrière agricole marocaine, travaillant à Huelva, en Espagne.

Le dirigeant d'une association locale de travailleurs représentant les agents de la Garde civile a qualifié la situation de grave crise humanitaire, affirmant que des milliers de migrants, dont des enfants non accompagnés, étaient contraints de dormir dans les parcs et sur les trottoirs, tandis que d'autres erraient sans but dans les rues.

On ignore pour l'instant ce qui a poussé autant de personnes à se rendre à Ceuta.

L'Espagne est l'une des principales portes d'entrée en Europe pour les migrants en quête de meilleures opportunités économiques ou cherchant à fuir la violence dans leur pays d'origine.

Cette escalade à la frontière entre l’Espagne et le Maroc fait suite à une vague de migrants ayant tenté mercredi de rejoindre la petite enclave, principalement à la nage.

Ce chaos a eu des répercussions en Italie, autre destination clé pour les migrants. La Première ministre Giorgia Meloni a menacé de suspendre l’accord de Schengen sur l’ouverture des frontières entre l’Italie et l’Espagne "afin de défendre nos frontières et d’assurer la sécurité de nos citoyens", bien que l’Italie ne partage pas de frontière avec l’Espagne.

Les autorités de Ceuta avaient auparavant lié cette affluence à une décision de la Cour suprême espagnole rendue au début du mois, qui interdisait aux autorités de renvoyer immédiatement les migrants arrivant par la mer sans procédure régulière. Cette décision ne s’applique pas aux migrants qui entrent en Espagne par voie terrestre, y compris en escaladant la barrière frontalière.

Mais certains militants au Maroc ont exprimé des doutes quant au fait que cette décision soit à l’origine de l’afflux, arguant que la plupart des migrants n’auraient pas eu connaissance de telles décisions juridiques.