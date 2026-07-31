Ceuta : plusieurs morts dans un nouvel afflux migratoire depuis le Maroc

Au moins 18 migrants sont morts en tentant de rejoindre à la nage l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, tandis que plusieurs centaines de personnes continuaient jeudi de converger vers la frontière, après l’arrivée de plus de 1 500 migrants en quelques jours.

Il s’agit du plus important afflux migratoire dans l’enclave depuis 2021, lorsque plus de 10 000 personnes avaient franchi la frontière en deux jours. Les arrivées de jeudi ont été alimentées par des rumeurs selon lesquelles le poste-frontière aurait été ouvert.

Sur le littoral marocain, à une quinzaine de kilomètres de Fnideq, des véhicules transportant des jeunes, dont des mineurs, se dirigeaient vers la frontière. D’autres poursuivaient leur route à pied, empruntant des chemins secondaires pour éviter les barrages de la gendarmerie.

"J’ai entendu dire que Ceuta avait ouvert à 22 heures", a raconté Fatima Zahra, une femme de 40 ans qui travaillait à Tanger. "Nous travaillons déjà ici dans des conditions terribles et nos droits ne sont pas respectés, alors nous nous sommes dit : tentons notre chance aussi."

Abdelhakim, 32 ans, a lui aussi pris la route après avoir entendu la nouvelle. Il affirme avoir marché "14 kilomètres à travers les montagnes" avec l’espoir que la frontière soit ouverte. Arrivé près de la mer, il raconte avoir été emporté par l’eau. "Je me suis retrouvé complètement immergé, je suffoquais, et j’ai vu deux hommes de 22 ans mourir sous mes yeux", témoigne-t-il. Il a alors renoncé. "Je me suis souvenu que j’avais moi aussi deux enfants et que je ne pouvais pas risquer ma vie."

Selon les autorités espagnoles, 18 personnes sont mortes par noyade en tentant d'atteindre l'enclave. Des journalistes de l’AFP ont vu des adultes et des enfants, pour certains encore trempés, arriver dans Ceuta. Des vêtements et des bouées abandonnés jonchaient le rivage.

Le président de Ceuta, Juan Vivas, a indiqué que plus de 1 500 migrants étaient arrivés dans l’enclave ces derniers jours, à raison d’environ 200 par jour. Les centres d’accueil sont "débordés et saturés", a-t-il averti.

Face à l’afflux, Madrid a annoncé l’envoi de soldats pour renforcer la Garde civile. Soixante-dix agents supplémentaires doivent rejoindre les 80 déjà présents, tandis que des plongeurs et des navires des garde-côtes seront mobilisés.

Le gouvernement espagnol a également annoncé, en coordination avec Rabat, des mesures visant à transférer vers le Maroc "dès que possible" les personnes entrées illégalement à Ceuta.

La crise a suscité de vives réactions politiques. La Première ministre italienne Giorgia Meloni et son ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ont appelé à envisager la suspension de l’Espagne de l’espace Schengen, dénonçant une immigration "irrégulière et incontrôlée".

Madrid a jugé ces déclarations "inappropriées". Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Luis Albares, a réclamé "une solidarité européenne et non une démagogie partisane".