Espagne-Maroc : à Ceuta, la pression migratoire s'intensifie

La pression migratoire s'intensifie à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Ces derniers jours, des centaines de migrants ont rejoint à la nage l'enclave espagnole de Ceuta, située sur la côte nord du Maroc.

Selon les autorités locales, plus de 1 500 personnes, adultes et mineurs, sont arrivées par la mer en seulement quelques jours. Un afflux inédit qui met les structures d'accueil sous forte tension.

Les centres d'hébergement sont désormais saturés et des centaines de migrants passent la nuit à l'extérieur, faute de place. Les secours espagnols, épaulés par la Croix-Rouge, multiplient les opérations de sauvetage en mer pour récupérer les nageurs avant leur arrivée sur les côtes.

Cette hausse intervient alors qu'une récente décision du Tribunal suprême espagnol interdit désormais les refoulements immédiats des migrants arrivés par voie maritime, leur garantissant un examen individuel de leur situation.

Le ministre espagnol de l'Intérieur reconnaît une situation "exceptionnelle", tout en assurant que les moyens déployés restent suffisants.

Cette traversée demeure extrêmement dangereuse. L'an dernier, une soixantaine de corps ont été retrouvés en mer dans cette zone, rappelant le lourd tribut payé par les candidats à l'exil.