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Canicule en Europe : l'ONU alerte sur des vagues de chaleur de plus en plus extrêmes

A pharmacy display shows a temperature of 42 degrees Celsius in Paris during a heat wave, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard).   -  
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By Ali Bamba

L'actualité internationale

L'Europe occidentale vient de connaître sa période juin-juillet la plus chaude jamais enregistrée, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). L'agence de l'ONU avertit que le continent fait face à une quatrième vague de chaleur cet été, tandis que la sécheresse et les incendies de forêt continuent de s'aggraver.

Selon l'OMM, juillet 2026 est arrivé ex æquo au deuxième rang des mois de juillet les plus chauds jamais observés à l'échelle mondiale. Les températures de surface des océans ont également atteint un niveau record pour cette période de l'année.

Pour John Kennedy, responsable de l'information climatique à l'OMM, ces épisodes extrêmes sont la conséquence du réchauffement climatique combiné à des conditions atmosphériques persistantes. Les vagues de chaleur sont désormais plus fréquentes, plus intenses, plus longues et touchent des zones toujours plus vastes.

En France, en Suisse et dans le sud de l'Angleterre, les températures devraient dépasser les 35 °C dans les prochains jours. L'ONU rappelle que ces conditions aggravent les risques d'incendies, fragilisent l'agriculture, perturbent les transports et menacent la santé publique, notamment à cause des fumées de feux de forêt.

Pour les experts, ces records ne sont plus des anomalies : ils illustrent une tendance durable liée au réchauffement du climat.

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