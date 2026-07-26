Tunisie : la ville de Sidi Bou Saïd au patrimoine mondial de l'UNESCO

Célèbre pour ses maisons bleues et blanches, la ville côtière de Sidi Bou Saïd en Tunisie a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

L’organisation a annoncé cette nouvelle inscription à l’issue de la réunion de son comité en Corée du Sud.

Le village de Sidi Bou Saïd », est connu pour être un lieu touristique incontournable avec des ruelles pavées sinueuses et des bougainvilliers en fleurs. Après les pluies torrentielles de l’hiver dernier, les plus fortes depuis près de 70 ans, la beauté du lieu est menacée.

Des façades ont été détruites et des habitations endommagées. Le village est également confronté à des défis majeurs, notamment la pression sur l’utilisation des sols et la nécessité de travaux de restauration.

Le ministère tunisien des Affaires culturelles a salué cette annonce comme un signe de « la valeur universelle exceptionnelle de Sidi Bou Saïd en tant que lieu d’inspiration culturelle, spirituelle et artistique ».

Le village a été construit au XVIIIe siècle autour du mausolée du maître soufi Sidi Bou Saïd.