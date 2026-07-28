Les Roças de Sao Tomé-et-Principe rejoignent le patrimoine mondial de l'Unesco

L'Unesco se réunit à Busan, en Corée du Sud, du 19 au 29 juillet afin de désigner les sites à inscrire sur les listes du patrimoine mondial et du patrimoine mondial en péril.

Quatre sites africains ont été inscrits ce week-end du 25 et 26 juillet. Cette année, pas moins de 33 candidatures ont été soumises par les États parties à l'Unesco.

Les Roças de Sao Tomé-et-Principe

Les Roças (plantations, en français) de Sao Tomé-et-Principe viennent également d'être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Elles comprennent six plantations agricoles coloniales portugaises géographiquement distinctes. Elles sont situées sur les îles de Sao Tomé-et-Principe : Monte Café, Agua Izé, Diogo Vaz, Sao João, Sundy et Belo Monte.

« Ensemble, elles constituent un système de plantation dédié principalement à la production de café et de cacao, combinant terres agricoles, infrastructures industrielles, zones résidentielles et équipements sociaux au sein d'aménagements spatiaux très structurés », explique l'Unesco sur son site internet.

Ancienne colonie portugaise devenue un État indépendant en 1975, Sao Tomé-et-Principe est un archipel situé dans le golfe de Guinée, comptant environ 200 000 habitants.