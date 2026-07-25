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Comores : six anciennes médinas sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Les Comores   -  
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Africanews
By Rédaction Africanews

and AFP

Comores

L’UNESCO a inscrit sur sa Liste du patrimoine mondial six médinas séculaires des Comores, ce qui laisse entrevoir de nouvelles perspectives pour leur préservation.

Ces villes anciennes, avec leurs palais, leurs mosquées, leurs places publiques et leurs ruelles étroites, dont certaines remontent au XIIe siècle, sont encore habitées aujourd’hui, même si de nombreux bâtiments sont en très mauvais état.

Ces anciens sultanats situés le long des routes commerciales de l'océan Indien, sont les premiers sites de l’archipel des Comores à figurer sur la liste de l’UNESCO.

Quatre des médinas inscrites se trouvent sur l’île principale de Grande Comore et deux sur la plus petite île d’Anjouan.

Selon le dossier de candidature présenté à l’UNESCO, les médinas ont conservé leur tracé urbain d’origine, leurs structures et leurs traditions, mais les bâtiments les plus anciens « sont très fragiles, et plusieurs d’entre eux sont en très mauvais état ».

L’UNESCO recense plus de 1 200 biens à travers le monde considérés comme ayant une « valeur universelle exceptionnelle » méritant d’être protégés.

Situées à environ 300 kilomètres (200 miles) au large des côtes africaines, Les Comores comptent aujourd’hui quelque 870 000 habitants. Le pays a été pendant des siècles un carrefour du commerce maritime entre l’Afrique de l’Est, le Moyen-Orient et Madagascar.

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