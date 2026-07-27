Black Panther : David Jonsson reprend le flambeau de Chadwick Boseman

Le prochain Black Panther a désormais un visage. Marvel Studios a profité de sa présentation au Comic-Con International de San Diego pour annoncer que l'acteur britannique David Jonsson succédera à Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa II, le fils du roi du Wakanda.

L'annonce a été faite sur scène par Ryan Coogler, réalisateur des trois films de la franchise, en présence des comédiens Letitia Wright et Winston Duke. Black Panther III est programmé pour le 15 décembre 2028.

Âgé de 32 ans, David Jonsson s'est fait connaître du grand public grâce à la série Industry, avant de s'imposer au cinéma dans Toi et moi ?, Alien: Romulus et Marche ou crève.

Né à Londres et formé à la Royal Academy of Dramatic Art, il a reçu en 2025 le BAFTA Rising Star Award, récompensant une personnalité émergente du cinéma britannique. Son arrivée dans l'univers Marvel constitue à ce titre une étape majeure dans une carrière encore récente.

Sur la scène du Comic-Con, l'acteur a accueilli son nouveau rôle avec émotion. Remerciant Ryan Coogler, le président de Marvel Studios Kevin Feige et l'équipe de Marvel, Jonsson a dit vouloir laisser "l'écran parler", sans dévoiler davantage les contours de son personnage.

Le choix de l'acteur vient ainsi confirmer une orientation narrative que Marvel avait amorcée dans Black Panther: Wakanda Forever, sorti en 2022. Le film avait révélé, dans sa scène post-générique, l'existence de Toussaint, le fils de T’Challa et de Nakia, interprétée par Lupita Nyong'o.

L'enfant, dont le nom wakandais est T’Challa II, apparaissait alors comme un lien direct entre le héros disparu et l'avenir du royaume. Quatre ans plus tard, Marvel transforme cette révélation en véritable passage de témoin : le fils devient à son tour le nouveau détenteur du titre de Black Panther.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement sensible pour la franchise. Chadwick Boseman est mort en août 2020, à l'âge de 43 ans, des suites d'un cancer du côlon. Plutôt que de recaster immédiatement T’Challa, Marvel avait choisi de conserver le personnage comme une figure centrale de l'histoire du Wakanda tout en faisant de Shuri, sa sœur interprétée par Letitia Wright, la nouvelle Black Panther dans Wakanda Forever.

Le deuxième film, toujours réalisé par Ryan Coogler, avait ainsi été conçu comme une œuvre de deuil et de transmission. Le scénario rendait hommage à Boseman tout en ouvrant plusieurs pistes pour la suite de la saga. La révélation de Toussaint, puis l'annonce de David Jonsson, permettent désormais à Marvel de poursuivre l'histoire de T’Challa sans remplacer directement l'interprète qui avait contribué à faire du personnage une figure majeure de la culture populaire.

La présence de Letitia Wright dans Black Panther III devrait renforcer cette logique de transmission. Selon les éléments dévoilés au Comic-Con, Shuri conserve une place importante dans l'univers du Wakanda. Le personnage pourrait désormais occuper une fonction de guide auprès du jeune T’Challa, alors que celui-ci s'apprête à assumer un héritage politique, familial et symbolique considérable.

Winston Duke doit également reprendre son rôle de M’Baku. Denzel Washington, dont la participation avait déjà été annoncée, rejoint lui aussi la distribution du troisième volet. Ryan Coogler, qui a signé les deux premiers films, reviendra à la réalisation. Le cinéaste aborde ce nouveau chapitre après le succès de Sinners, qui lui a valu une reconnaissance critique renouvelée.

La pression sera importante. Sorti en 2018, le premier Black Panther avait dépassé les 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde et était devenu le premier film de super-héros nommé à l'Oscar du meilleur film. Il avait remporté trois statuettes, pour la direction artistique, les costumes et la musique originale. Le film avait également contribué à installer le Wakanda comme l'un des territoires les plus emblématiques du Marvel Cinematic Universe. Black Panther: Wakanda Forever avait, de son côté, récolté environ 859 millions de dollars au box-office mondial.

Le troisième épisode devra donc relever un double défi : prolonger une franchise à l'identité fortement établie tout en imposant un nouveau protagoniste. David Jonsson ne sera pas simplement chargé de reprendre un costume devenu célèbre. Il devra incarner un personnage dont l'histoire est directement liée à celle de Chadwick Boseman, tout en donnant à T’Challa II une identité propre.

L'annonce du nouveau Black Panther constituait le principal moment de surprise d'une présentation Marvel largement consacrée à la relance de son univers cinématographique. Le studio a également confirmé l'arrivée de Ryan Gosling dans le rôle de Ghost Rider, dans un film réalisé par Shawn Levy et prévu pour 2028, sans date de sortie précise annoncée. L'acteur a expliqué au Comic-Con qu'il souhaitait interpréter ce personnage depuis longtemps.

Marvel a par ailleurs mis en avant Avengers: Doomsday, attendu comme l'un des prochains grands rendez-vous de la franchise. Le film, réalisé par Joe et Anthony Russo, doit réunir plusieurs générations de personnages et sera notamment porté par Robert Downey Jr. dans le rôle de Victor Von Doom. Le studio a également annoncé une nouvelle sortie en salles d'Avengers: Endgame, accompagnée de nouvelles images destinées à établir un lien avec Doomsday.

Mais au-delà du défilé des stars et des annonces spectaculaires, c'est bien la succession de Chadwick Boseman qui restera comme l'un des moments les plus symboliques de ce Comic-Con. En choisissant David Jonsson pour incarner le fils de T’Challa, Marvel ne procède pas à un simple changement d'interprète : le studio fait le pari d'une transmission générationnelle, faisant de l'héritier du roi disparu le nouveau dépositaire du symbole de Black Panther.

Pour Ryan Coogler, qui a accompagné le personnage depuis ses débuts au cinéma, et pour Marvel Studios, le prochain film représentera ainsi un tournant majeur. Pour David Jonsson, il s'agira de faire ses premiers pas dans un rôle dont l'histoire est déjà profondément liée à celle d'un acteur disparu devenu, en quelques années, indissociable de son personnage.

Le nouveau Black Panther devra désormais trouver sa propre voix au Wakanda, sans effacer celle de son prédécesseur.