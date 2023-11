Les femmes à la rescousse dans '' The Marvels''

Donner le pouvoir aux femmes. C’est le pari tenté par ''The Marvels''. Le film met en scène trois super héroïnes. Dotées de capacités cosmiques similaires, elles vont devoir sauver le monde.

Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris incarnent Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau. Entre action et comédie.

La réalisatrice Nia DaCosta s'est réjouie de pouvoir éviter les clichés des femmes fortes à l'écran.

" Quand j'ai vu à quel point elles étaient enthousiastes à l'idée de faire ce film, je me suis dit que j'allais être entre de bonnes mains en essayant de porter ces trois femmes - quatre femmes avec Zawe, la méchante, à l'écran. C'était donc génial. C'était vraiment amusant qu'elles soient toutes si différentes et que nous n'ayons pas à faire un faux jeu de femmes dominantes, c'était juste, être des personnes qui ont des super-pouvoirs et qui se surpassent les unes, les autres. Je pense que c'est ce que nous avons cherché à faire et c'était très amusant", explique Nia DaCosta.

L'intégralité du film a été gardée secrète jusqu'à sa sortie, chose étrange pour DaCosta. La réalisatrice est connue pour montrer ses films avant leur sortie. Un changement de cap, en raison sans nul doute de sa spécificité.

"Je pense que ce film est unique parce que nous l'avons produit à notre image. Plusieurs autres films de Marvel ont ce qui les caractérise. C'était important pour moi de développer quelque chose d'amusant et qui soit spécifique à mon personnage. En ce sens, je pense que c'est vraiment unique. En fin de compte, on ne dira pas, "Oh mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'un film pouvait faire ça". Je dirais que, c'est très conforme à ce que les gens aiment voir dans les films Marvel", a déclaré la réalisatrice.

Le nouveau Marvel est dévoilé alors que les films DC et MCU n’ont pas fait recette l’année dernière. Donnant même lieu à l’expression ‘’ "lassitude des super-héros". "The Marvels" va-t-il à lui seul guérir le monde de cette lassitude ? La production affiche sa sérénité.

"C'est un film joyeux, farfelu et amusant. Nous avons connu des hauts et des bas. En fin de compte, c'est l'alchimie entre les Marvels qui fait la différence. Nos personnages sont tellement merveilleux et leur relation profonde et authentique, et je pense que les gens s'y reconnaîtront.", rassure Mary Livanos, productrice exécutive.

Pourtant prévisions naviguent à contre-courant. The Marvels devait rapporter moins que ‘’ captain Marvel’’