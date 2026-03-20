Au moins 18 migrants africains morts noyés au large des Comores

Au moins 18 personnes africaines qui tentaient de rejoindre l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien, se sont noyés au large des Comores ont déclaré jeudi des responsables et des sauveteurs.

Trente individus ont été retrouvés vivants après que des passeurs ont débarqué le groupe au large de la ville de Mitsamiouli, à la pointe nord de la Grande Comore, la plus grande île de l'archipel des Comores, a déclaré un ministre.

Les survivants ont déclaré qu’ils venaient de la République démocratique du Congo et se dirigeaient vers l’île voisine de Mayotte

« Hier soir, huit corps ont été retrouvés et repêchés par des habitants de Mitsamiouli, des pêcheurs et les autorités. Ce matin, neuf autres corps ont été repêchés. Cela porte le bilan actuel à 17 morts (note de la rédaction : le bilan est depuis passé à 18). Quatre personnes sont toujours portées disparues, et les garde-côtes poursuivent les recherches pour retrouver leurs corps. », a déclaré Mohamed Ahamada Assoumani, ministre de l'Intérieur des Comores.

Les survivants ont été débarqués au large et beaucoup ne savaient pas nager, a déclaré à l’AFP un jeune homme qui a participé au sauvetage.

« Il est également très louable que le gouvernement comorien cherche à collaborer, en particulier avec le gouvernement tanzanien. Car ce n’est que grâce à la solidarité internationale et aux efforts conjoints avec les pays voisins que nous pourrons trouver des solutions à ces actes criminels. », a expliqué James Tsok Bot, représentant des Nations unies aux Comores.

Jeudi soir, la liste des défunts publiée par le ministère de l'Intérieur comprenait deux enfants âgés de trois et dix ans, ainsi que deux Burundais.

Bien qu'il s'agisse du département le plus pauvre de France, Mayotte est une destination prisée des migrants du continent africain et des Comores, pays plus pauvres, qui cherchent une vie meilleure.

Beaucoup de migrants paient des passeurs pour effectuer la dangereuse traversée maritime depuis le continent, et des milliers de personnes meurent en chemin, selon l’Organisation internationale pour les migrations des Nations unies.