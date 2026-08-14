Cisjordanie : des activistes au chevet de Palestiniens assiégés par des colons israéliens

Un groupe d’activistes a manifesté vendredi dans le village de Qusra, en Cisjordanie, devant des maisons où trois familles palestiniennes sont encerclées par des colons israéliens depuis six jours.

Les colons se retirent de ces trois bâtiments, situés sur une colline à la périphérie de la ville, lorsque les forces de sécurité israéliennes interviennent pour rétablir l’ordre. Mais ils reviennent quand l’armée quitte les lieux.

Pendant ce temps, les trois familles sont restées confinées chez elles alors que leurs réserves de nourriture et d’eau s’amenuisaient.

Ces infortunés évitent de sortir, craignant d’être attaqués par les colons ou de voir ces derniers s’emparer de leurs maisons.

Vendredi matin, des activistes ont défilé vers un cordon de soldats israéliens et de véhicules militaires, mais ont été empêchés de livrer des caisses d’eau et des sacs de nourriture aux familles.

L’armée israélienne a déclaré que, lorsqu’elle s’était entretenue avec les familles en début de semaine, celles-ci avaient affirmé disposer de suffisamment de nourriture et d’eau.