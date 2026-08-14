Pluies record au Japon: au moins quatre morts dans la préfecture de Chiba

Les fortes pluies ont privé d’électricité près de 26 000 foyers et provoqué l’inondation de 45 maisons. Dans 39 autres habitations, de l’eau a pénétré sous le niveau du plancher. Après la suspension du trafic ferroviaire, des centaines de personnes ont dû passer la nuit dans des centres d’hébergement ou à la gare de Chiba. À l’aéroport de Narita, quelque 7 000 voyageurs ont passé la nuit bloqués après l’annulation des trains, dormant pour certains à même le sol des terminaux. Dans les campagnes de Chiba, plus d’une douzaine de véhicules ont été abandonnés sur des routes submergées. Les autorités ont également fait état de deux décès : un homme âgé de 60 à 70 ans retrouvé dans les eaux de crue et une femme de 66 ans morte après avoir été piégée dans sa voiture submergée. Face à l’ampleur des précipitations, l’Agence météorologique japonaise a évoqué un phénomène potentiellement sans précédent. L’alerte maximale a été ramenée au niveau 4 vendredi matin, sans que le danger de nouvelles inondations ou de glissements de terrain soit pour autant écarté.