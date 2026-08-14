Burkina Faso : affaire Norbert Zongo, François Comparé bientôt devant un tribunal ?

Au Burkina Faso, le procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou a annoncé la comparution devant le tribunal de trois personnes, dont François Compaoré, le frère cadet de l’ancien président Blaise Compaoré.

Ils sont poursuivis pour des faits d’assassinat, de destruction volontaire aggravée de biens et de complicité d’assassinat dans l’affaire Norbert Zongo, journaliste d’investigation assassiné le 13 décembre 1998 avec trois de ses compagnons.

Norbert Zongo enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré. Mais il faudra encore patienter : la défense de l’un des accusés s’est pourvue en cassation, le 31 juillet, contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction.

Malgré ce rebondissement, la justice burkinabè assure qu’elle met tout en œuvre pour parvenir à une issue diligente de ce dossier, dans le respect des principes et des règles régissant la procédure judiciaire.

François Compaoré, figure majeure de l’affaire, réside à Abidjan, en Côte d’Ivoire, depuis 2024. Il peine à faire renouveler son visa vers la France.