Colombie : un chien sauvé des décombres 72 heures après le séisme

L'animal a été retrouvé vivant sous les décombres d’un immeuble effondré alors que les équipes de secours colombiennes poursuivaient leurs recherches de survivants après le séisme. Transporté sur une civière, l’animal a été examiné et pris en charge par des vétérinaires sur place, qui ont soigné une patte blessée ainsi que plusieurs éraflures. Son état était jugé stable. Le sauvetage est intervenu au cours des 72 premières heures, une période considérée comme cruciale pour retrouver d’éventuels survivants. Le 13 août, les secouristes continuaient de fouiller les bâtiments détruits de Cali, concentrant leurs efforts sur les zones où des personnes pouvaient encore être piégées. La découverte du chien vivant constitue une rare note d’espoir au cœur d’une opération de secours particulièrement éprouvante. Ses propriétaires restent pour le moment introuvables.